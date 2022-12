Aunque había dicho que no iba a volver a tomar, por temas personales y de salud, Yina Calderón volvió a ser protagonista por publicar lo que pasa adentro su familia cuando celebran. En esta oportunidad, en medio de la celebración de su hermana Leonela, armó una fiesta con trago, música norteña y algunos espectáculos ‘pasados’.

Y en medio de la celebración, metida en el baño, la DJ, empresaria e influenciadora dijo que su familia es la típica familia colombiana. Pero después volvió a salir al festejo y mostró más imágenes de lo que no pasa en todas las casas de los ciudadanos del común, como ella lo hizo entender.

(Vea también: [Video] Yina Calderón reveló que hubo un muerto en fiesta en la que tocó como DJ)

El pasado miércoles 30 de noviembre de 2022 Yina empezó a mostrar algunos detalles de lo que estaba pasando en la casa de su hermana, en medio de su fiesta de cumpleaños. Temática de los 80s, torta de cumpleaños, reunión con alguna bebida, todo normal, en un principio.

Pero solo fue cuestión de tiempo, y de varios tragos, para que todo subiera de nivel y empezaran a verse cosas no tan comunes. Por lo menos como la propia influenciadora quiso explicar. Después de mostrar el baile y buen ambiente, Yina dijo:

“Esto es mucha fiesta, me voy a tomar un mojito. Solo uno, solo uno, porque esto arrancó en el cumpleaños de Leonela”.

Llegó el momento de cantar el cumpleaños y todavía se mantenía el control de la situación. Pero empezaron a llegar más tragos, hizo su aparición la banda de música norteña y todo se descontroló, porque la siguiente imagen fue la de la mamá de Yina (Merly Ome) tirada en el piso e intentando baila, mientras una de sus hijas intentaba que no se le subiera el vestido.

Lee También

La siguiente en tirarse al piso fue Claudia, otra de las hermanas de Yina, y en el texto que acompañaba el video quedaba claro que era efecto de los tragos: “Mi hermana se emborrachó [risas]”. Y después, la propia empresaria de fajas anticipó que las cosas iban a pasarse de tono y subió otra historia anunciando: “Algo me dice que esto terminará mal jajajajaj”.

La banda norteña siguió tocando y las canciones llevaron a que aumentaran las copas, tanto que del mojito que se estaba tomando Calderón, terminó diciendo: “Me emborraché, me emborraché”. Después apareció otra de las integrantes de la familia, Juliana, que también tiene mucha visibilidad en redes por su empresa de keratinas. “La locura es de familia”, justificaba Yina en otra de las publicaciones.

“Qué chimba ser de Colombia”, se leía en una nueva publicación de Yina Calderón y anticipaba lo que iba a decir de su familia y el país:

“Yo vine pal’ baño, ya estoy como ‘prendida’, pero me voy a acostar porque prometí no volver a emborracharme tanto. Pero mi familia es única, ustedes vieran como están afuera, mi familia es única. Yo siento, sin ser creída con nadie, que mi familia es la más familia típica familia colombiana; estrato 3, 2, 1. Que se goza lo que sea, uno no tiene plata, pero tiene alegría y personalidad y es lo que cuenta”.