Ha dado para todo tipo de reacciones el lanzamiento de Shakira y Bizarrap, llamado ‘Music Sessions #53’, que evidentemente es una dedicatoria directa a Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Pero la más polémica y, que puede dar para temas legales, fue la de un supuesto plagio a otra canción, que se volvió viral hace poco tiempo con la cantante Briella, de Venezuela.

Esto hace recordar otros casos en los que la colombiana también ha sido señalada por sus canciones; ‘Estoy aquí’, ‘Hips don’t lie’, ‘La bicicleta’, ‘Loca’ y hasta el recordado ‘Waka Waka’, que sirvió para identificar el Mundial Sudáfrica 2010, sirvió para que la señalaran de haber ‘copiado’ y no solo haberse inspirado.

La intención, la letra y todo el contexto de la canción es muy diferente, ya que la de Shakira tiene una intención de desahogo y despecho, por lo que fue la relación de más de 10 años que tuvieron y que terminó de la peor forma. Mientras que la de ‘Briella’ va enfocada a un hombre y una relación mucho más íntima y no que se está terminando.

Pero, justamente, en la parte que más repite la canción, que puede ser la más pegajosa y repetida, es la que tiene la similitud más grande y que genera la polémica:

“Solo túúúúúúú…

Me tienes tan pegada a ti como un Bubbaloo.

Porque solo túúúúúúú—

Pa´ entrar a mi cuarto tienes la solicitud.

Porque solo tú (tú ú ú ú ú ú ú)

Y es que solo túúúúúúú—

Me tienes tan pegada a ti como un Bubbaloo (Bubbaloo)”

“Una loba como yo no está pa’ tipos como túúúúúúúú…

Pa’ tipos como tú ú ú ú ú ú ú…

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que túúúúúúú…

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que túúúúúúú…”

Pero todo sería una polémica de redes y de acusaciones sin fundamento, si no fuera porque la propia Briella subió una serie de publicaciones a sus redes sociales. Sin mostrar molestia, pero dejando entender que sí se habría dado una supuesta inspiración, por lo menos en su cuenta de Twitter:

Este video no lo hago con la intención de formar problemas. Soy fanática, de toda la vida, de Shakira, soy fan del trabajo de ‘Biza’ y estoy en ‘shock’.

No sé qué hacer”

Pero en las historias de Instagram ella no solo mencionó la palabra “plagio”, la venezolana también pidió tener el crédito, por lo menos, de los artistas a los que admira. Y sus seguidores la han impulsado para hacer esta petición:

“Creo que es la misma tonalidad, ni siquiera me ha dado tiempo de analizarla bien, es demasiado parecida y no son cosas mías, me ha escrito un ‘gentío’.