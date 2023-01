Desde septiembre de 2022, en medio de procesos complicados de cirugías, negocios y demás temas personales, Yina Calderón empezó una relación sentimental con un hombre que la acompañó en todas sus dificultades. Y ahora, a mediados de enero de 2023, ella confesó que todo terminó.

A diferencia de todo lo que ha pasado en la vida de la huilense, quedando expuesto en sus redes sociales y con muchos escándalos alrededor, este noviazgo no tuvo casi episodios o hechos que se conocieran públicamente. Incluso, ella ocultó la imagen de su pareja un buen tiempo y también escondió su identidad hasta ahora.

Cerca de la medianoche del miércoles 18 de enero, Yina empezó la noche con una cerveza y ya parecía que iba a pasar de todo. “Estoy tomándome la pola con ‘Jorgito’. Empezando el año…”, dijo cuando estaba en ‘sano juicio’.

Pero empezó a sonar el mariachi, empezaron a aparecer los tragos y el tono de voz de la huilense iba tomando más y más ‘calor y color’. Cantando con sentimiento y pasando tragos, la noche iba tomando otro tono, pero ya entrada la madrugada llegó el momento del desahogo.

En medio de las lágrimas, con mucha tristeza y sentimiento, Yina soltó toda la historia:

No lo perdí por nada, sino que me tocoó escoger entre ustedes, mi carrera, o él. Y yo los escogí a ustedes, teniendo a un ‘príncipe azul’ al lado”

Calderón siempre dijo que su pareja no estaba para ser expuesta en redes sociales y que tampoco quería que él se inmiscuyera mucho en esa vida mediática. Así que, pareciera que esa idea no funcionó del todo y llegó un momento en el que tuvo que tomar la decisión de seguir con su vida o cambiar por amor:

“No somos malos, lastimosamente se acabó y me declaro… Pónganme una ranchera, que viva la soltería… ‘Soltero feliz’.

No, mentiras, perdí a un gran hombre. O no lo perdí, simplemente los caminos de los dos no fueron. Se acabó”