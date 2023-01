Para nadie es un secreto que la exparticipante del ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ es una de las personalidades más controversiales del país. Durante los últimos meses se ha visto involucrada en diferentes conflictos con varios ‘influenciadores’ del país, tales como Andrea Valdiri, Yéferson Cossio, ‘Epa Colombia’, entre otros.

Uno de los choques más fuertes que tuvo Calderón con una de sus colegas fue precisamente con Daneidy Barrera Rojas —nombre real de ‘Epa Colombia’—, incluso una de las hermanas de Calderón se vio involucrada.

Yina Calderón lanzó dardo a ‘influenciadores’

Este jueves, durante una entrevista que tuvo la empresaria de fajas, le consultaron sobre su relación con ‘Epa Colombia’ y aprovechó para lanzarles unos dardos a diferentes creadores de contenido.

“Yo le prometí a mi familia y mi misma dejar el conflicto con los ‘influenciadores’ este año y enfocarme más en mis cosas”, indicó inicialmente.

Luego, mencionó a algunos de los más reconocidos de Colombia y asombró al dejar claro que Barrera es quien mejor le cae de todos.

“De una manera muy respetuosa, yo no la voy con ninguno: ni con [Yéferson] Cossio, ni con [Andrea] Valdiri, ni con ‘La liendra’… no sé si la del problema entonces soy yo. Pero entre todos, la que menos mal me cae siento que es ‘Epa Colombia’ porque siento que tiene cosas parecidas a mí como el sector de donde venimos y cómo nos ha tocado en la vida”, dijo la también DJ en Tropicana.

Al querer explicar por qué no se la llevaba bien con Barrera, enfatizó que en el medio en el que se mueven no existen amistades.

“Siento que ha tenido un bajón y le ha pasado lo que le ha pasado porque a veces uno se vuelve muy confiado en este medio y siente que todos son amigos. En este medio no hay amigos, todos son hipócritas, los unos con los otros, entonces no es que me caiga mal, sino que siento que es como despistada”, agregó en la emisora.

Asimismo, dio detalles de por qué se dañó la relación que tenía con la empresaria de keratinas, quien era una de sus colegas más cercana.

“Ella era amiga mía hace algunos años, pero ella hoy me sonreía y al otro día hablaba mal de mí en redes, entonces yo no entendía y dije: ‘Ella está loca’, hasta que entendí que ella es de otro mundo, ni siquiera tiene la culpa de lo que le pasa”, contó en el mismo medio.

Por último, volvió a referirse a otros creadores de contenido, a quienes tildó de tener una “vida ficticia” en redes. “No me cae bien la gente que maneja una vida detrás de cámaras y es toda extraña”, concluyó.