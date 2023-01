Así como muchos ‘influenciadores’, personas de la farándula y famosos colombianos, Yina Calderón se unió a la campaña del Pacto Histórico y le hizo campaña abierta a Gustavo Petro, para que llegara a la presidencia de Colombia. Pero ahora, cuando casi se completan seis meses de la nueva administración nacional, dejó ver que está arrepentida.

Los emprendimientos de la exintegrante de ‘Protagonistas de Novela’, ahora tiene varios emprendimientos y negocios familiares, por eso había dicho que el final del 2022 fue complicado en temas económicos. Y ahora, en medio de una entrevista radial en ‘Tropicana’, se destapó sobre el actual presidente.

En medio de la conversación distendida y sin filtros, Yina comentó que andaba con una persona que la cuida y que cumple una función de guardaespaldas, pero en ese momento dijo que era por la inseguridad:

“Hay un chico que siempre me cuida, de pronto me encuentro a (Andrea) Valdiri o a la Aída (Victoria Merlano). Tengo uno (escolta).

No es porque sea yo, pero siento que la inseguridad está terrible, no sé qué pasó este año, pero eso está rebotado”

Y después, ya con un comentario más puntual, Calderón también señaló que la situación está difícil y no hubo cambio con la llegada de Gustavo Petro al poder:

“Apoyé mucho la campaña de Petro, pero no sé si hice bien o hice mal, te lo juro que no sé. (¿Está arrepentida?) No sé, no puedo contestar, porque está empezando el año.