Han sido muchas las referencias que ha hecho Yina Calderón sobre Paola Jara, y hasta ha puesto a su mamá a burlarse de la cantante. Sin embargo, solo hasta ahora se conoce el origen de estas burlas y el sentimiento que la DJ de guaracha y empresaria de fajas tiene en contra de la actual pareja de Jessi Uribe.

Esto lo contó en medio de una entrevista con ‘Tropicana Estéreo’ de Bogotá, en la que habló de varios temas polémicos y dejó muchas frases que le han dado la vuelta a las redes sociales. Pero este tema, según dijo la huilense, no lo había mencionado en público hasta ahora.

(Vea también: “Estoy viva de milagro”: crimen de Valentina Trespalacios quebró a periodista en vivo)

En medio de la conversación en la mencionada emisora, Yina dijo que se llevaba bien con casi todos los artistas del género popular, pero hizo una excepción y desde ese momento empezó a soltar comentarios muy duros: “Con Jessi y Paola, no. Les voy a contar una exclusiva…”.

Y en ese momento se supo de dónde salió ese sentimiento en contra de Jara y Uribe, a pesar de que con la artista compartió en un evento y con el cantante nunca tuvo contacto. Pero sí conoció a la exesposa del santandereano, Sandra Barrios: “Soy muy amiga del ‘Rey de las extensiones’ y yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra, llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: – Mamita, usted por qué chilla, venga y tómese un Cariñoso [vino] –”.

(Vea también: “Respete, es una niña”: a participante de ‘La descarga’ le pusieron tatequieto por coqueto)

Y en ese momento, como algo llamativo, Calderón mencionó los supuestos videos que le mandaba Paola a Sandra, comprobando que le estaba ‘cuidando’ a su esposo:

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad. A mí me propusieron tocar en Medellín y yo no toqué, porque estaba ella. Me fastidia hasta su música”.