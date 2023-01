‘La descarga’ comenzó este año con un nuevo ciclo, haciendo que los participantes convivan en una casa. Duermen juntos, comen juntos y por supuesto, el romance también está a la orden del día.

Precisamente, en los últimos episodios el amor ha dado de qué hablar, y todo por los sentimientos que han salido a flote entre Camilo y Ana María.

Todo comenzó con una noche de copas, en la cual la joven se le declaró a Camilo, aunque también aseguró que estaba confundida. ¿La razón? La artista tiene novio y no pensó que alguien le gustara dentro de la competencia.

Lo cierto es que, a partir de ese momento, el coqueteo entre ambos se ha notado más. Hay detalles, abrazos y palabras bonitas. Y aunque Ana María ha sentido mariposas en el estómago, también se ha mostrado triste por esa persona que la está esperando afuera.

Por eso, en un reciente capítulo se mostró una conversación entre Dyaner, Camilo y Jenny. Las participantes quisieron hablar con él para pedirle que no siguiera coqueteando con Ana María para no confundirla más y para no hacerle daño a su novio, quien seguramente debe estar viendo todo a través de la pantalla.

Fuerte conversación entre participantes de ‘La descarga’

En los primeros minutos del momento, se les escucha a ambas molestas, afirmando que él debe aprender a respetar porque Ana es una “niña”. Sin embargo, durante el diálogo están más tranquilas.

“Siento la incomodidad de Ana. La siento muy preocupada por su novio afuera. Yo creo que, con los detalles, que son muy hermosos, ella se siente un poco comprometida. Tú eres mayor y razonas muy bien”, le dijo Jenny, mientras que Dyaner intentó que se pusiera en los zapatos de alguien más: “¿Tú qué pensarías si ves que un amigo de tu novia le agarra la mano?”.

Camilo tomó la conversación con tranquilidad y lo único que aseguró es que no estaba buscando un compromiso, ni que ella terminara con su pareja para estar con él. “Yo sé que es complejo, pero yo no estoy pretendiendo nada más”.

Al final, las participantes le pidieron a Camilo que no comentara este tema con Ana María, pues podría pensar que ellas eran unas “metidas”.