Apenas se emitió el segundo capítulo de ‘Survivor, la isla de los famosos’ y los televidentes empezaron a decepcionarse por las renuncias de Manuela Gómez y Mateo Carvajal. De la empresaria de productos de belleza no había grandes expectativas, pero el deportista sí dejó grandes dudas y preguntas sobre su renuncia.

Habiendo participado en cinco ‘reality’ anteriores, no tiene mucha lógica que el paisa se hubiera salido del sexto, sin empezar la verdadera competencia. Por eso, aparte de su mensaje en Instagram, muchos esperaban que diera algunas palabras para sus seguidores y personas que lo admiran, por su disciplina en el entrenamiento físico.

Apenas terminó el segundo capítulo del ‘reality’ del Canal RCN, Carvajal subió una serie de historias a su cuenta de Instagram y no solo se mostró sonriente, también dio a entender que no había podido con el reto:

“Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación y un formato excepcional.

En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”

Ante las fuertes críticas, que fueron muchas y que lo tuvieron como tendencia en redes sociales durante la noche del martes 24 de enero de 2023, el ganador del ‘Desafío Superhumanos’ de 2017 (de Caracol Televisión) respondió con excesiva tranquilidad:

“Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la ca&*, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza.

Esos momentos, del sacudoncito son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir…”

Carvajal destacó a los que se quedaron en la isla, que eran casi todos los que llegaron a excepción de él y Manuela Gómez, pero de nuevo habló con muchas risas: “Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: – Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude -. A ellos, felicitaciones, son de admirar…”.

Y para quienes dudaban de los sentimientos de Mateo Carvajal, después de conocerse que solo duró dos capítulos en ‘Survivor, la isla de los famosos’, hizo un par de chistes sobre participar en su séptimo ‘reality’ y prometió no renunciar:

“¿Qué otro ‘reality’ hay por ahí y me meto? Esta vez, voy con toda (risas).Y si de pronto, alguien sabe, si están buscando gente para otro ‘reality’, yo meto. Yo soy personaje, mar!>@ y prometo que no voy a renunciar, si me vuelven a llamar”.

La renuncia inesperada y las risas de todo el video de explicación, dejan muchas preguntas sobre lo que motivó la salida del paisa del programa del Canal RCN, pero parece que no se va a saber mucho de lo que pasó. Por lo menos, hasta que el programa siga avanzando y llegue el final, para que los convenios con el canal no tengan efecto.