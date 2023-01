Aún hay mucha incertidumbre, preguntas y misterio sobre lo que pasó horas antes del asesinato de Valentina Trespalacios y en quién es culpable del lamentable crimen. Y así como ha sido tema de conversación en las últimas horas, por obvias razones, Yina Calderón creyó que era prudente salir en sus redes sociales para hacer algunas advertencias sobre el tema.

Aunque no profundizó en lo que dijo, dejando mucho por resolver, ya que no se quiso comprometer en nada, la empresaria de fajas dio a entender que hay que tener cuidado en el mundo de las fiestas electrónicas ‘privadas’. Y también le recomendó a las mujeres que no oculten el maltrato de sus parejas, asumiendo que el novio de la occisa tuvo alguna responsabilidad en este caso.

Lo que dijo Yina Calderón a los DJ y mujeres, después del asesinato de Valentina Trespalacios

En las historias de su cuenta de Instagram, Yina advirtió que no quería comprometerse con su opinión sobre el caso de Valentina. Pero terminó haciéndolo y tocando varios temas, como el de los DJ y sus trabajos:

“La invitación es para los DJs, se supo de la muerte de esta niña, Valentina. Y no solo para los DJs, para que nosotras, como mujeres… Dicen que, presuntamente, puede ser el novio quien la asesinó. Entonces tengamos mucho cuidado con quienes nos metemos, con quien nos involucramos…”.

También les habló a las mujeres que sufren maltrato de sus parejas, para que no callen y no pasen por alto ningún comportamiento extraño:

“No nos hagamos las mar…, pero uno a veces ve cuando el novio o el marido tienen comportamientos extraños, psicópatas. No permitamos, que si nos pegan la primera vez, nos sigan pegando. Jamás en la vida… Ojalá Dios le dé mucho consuelo a la familia de esta niña. Porque la situación, como murió, es terrible. Creo que ningún ser humano merece morir así”.

Pero el énfasis que hizo en el caso de los llamados ‘privados’, da a entender que Yina Calderón tiene sus reservas a este tipo de servicios y por eso no hace shows de guaracha electrónica de esta forma:

“Y para los DJ, tengamos mucho cuidado donde tocamos, es de tener cuidado… Tengamos mucho cuidado con quien nos rodea, tengamos mucho cuidado en las fiestas; yo, que soy una persona que se la pasa en fiestas, muchas veces me preguntan por qué no toco en ‘privados’. No estoy diciendo que pase en todos los ‘privados’, jamás, y no estoy diciendo que no pase en discotecas, porque en la discoteca también puede pasar. Pero yo prefiero tocar en eventos como fiestas de pueblos, discotecas comerciales, porque los ‘privados’ se prestan para muchísimas cosas”.

Para finalizar el video y antes de anunciar cuál sería su siguiente parada en su trabajo de DJ, Yina volvió a hablarle a sus colegas y a las mujeres: “Muchachos DJs y muchachas DJs, tengan mucho cuidado. Mujeres, cuidémonos. Estamos en un mundo donde toca estar con los ojos bien abiertos”.

Es claro que la huilense quiso mantener cierta distancia al escabroso caso de Valentina Trespalacios, pero lo que dice no debe pasar inadvertido, sobre todo por la preocupación que se notó en sus palabras.