Entrada la madrugada del viernes 27 de enero de 2023, se informó que quedó legalizada la captura de John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, después de la audiencia de varias horas. Y paralelo a lo que pasa en las vías legales, las reacciones de muchas mujeres alarman y alertan por cuenta de sus opiniones y revelaciones de violencia de género.

Una de ellas, tal vez la que más fortaleza y valentía ha mostrado, fue la periodista Ana María Vélez. Que en medio del programa ‘La otra cara de la moneda’, de Cablenoticias, levantó la voz por muchas víctimas de este tipo de agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. Lo hizo por medio de su propio ejemplo y con un crudo relato que conmovió y despertó solidaridad.

Así empezó el relato de la comunicadora, con la voz entrecortada, pero con su cabeza y voluntad muy fuertes: “En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo, también. Por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva, gracias a Dios…”.

Lo más fuerte fue lo que dijo de las autoridades judiciales y médicas, señalándolas de hacerle más daño en el momento de denunciar a la pareja que tenía en aquel momento:

“El sistema judicial, a mí, como Ana María Vélez, me falló en aquel momento. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal, fueron difíciles para mí. Adicionalmente, la psicóloga que me atendió también me falló, haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio, aquí, en Cablenoticias. Como mujer, como periodista. Quizás, hoy en día, se me aguan los ojos con esta situación, porque a mí también me tocó vivirla…”.