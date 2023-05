Rafael Orozco fue conocido como la voz romántica del vallenato. Sus canciones recorrieron el mundo con la bandera de Colombia y dejó huella con su recordado paso por el Binomio de Oro junto a Israel Romero y Gaby, quienes empezaron a marcar la historia de esta icónica agrupación que hoy en día sigue vigente y que ha visto pasar grandes cantantes de la talla de Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno.

Lastimosamente, asesinos le quitaron la vida a las afueras de su casa en Barranquilla mientras celebraba una reunión de sus hijas. El intérprete de ‘Relicario de besos‘ nació el 24 de marzo de 1954 en Becerril, Magdalena, y murió la noche del 11 de junio de 1992.

Quién es el icónico artista del Binomio de Oro que regresa

A los 15 días de su fallecimiento, la agrupación decidió traer a ‘Gaby’ García, un hombre muy parecido físicamente a Orozco y con un tono de voz similar. Este cantante hizo olvidar un poco la partida del otro intérprete y logró recorrer el mundo con los mejores éxitos del Binomio.

“Empiezan a decirme que me parezco al cantante del Binomio. Si hubiera existido el ‘Yo me llamo’ me lo gano, nunca me molestó que me dijeran que me parezco a él. Con Israel Romero nunca tuvimos problemas”, le dijo García al ‘tiktoker’ Steven Salme

Sin embargo, después de varios años se le perdió el rumbo y ahora reapareció anunciando que regresa a los grandes escenarios, pues hace poco este mismo ‘influencer’ le dio la oportunidad de presentarse en una tarima en México, donde la gente lo coreó y le pidió que volviera a presentarse en conciertos.

Por ahora, el cantante está haciendo todos los esfuerzos para volver a los escenarios y está armando su equipo de representantes, prensa y músicos que lo acompañarán en esta vuelta a la música, que emociona a los amantes del vallenato clásico del Binomio de Oro.