Con un video en sus redes sociales, Rafael María Díaz mostró la presentación musical que hizo junto a su hermano Elder Dayán en Huila. En el show, los hijos de Diomedes Díaz cantaron uno de sus clásicos vallenatos: ‘El cóndor herido’, que hace uno días recordaron su video promocionando la canción.

“… A donde nadie nunca supiera del papá de Rafael Santos. Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo, y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir. Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos”, interpretaron.