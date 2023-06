En las redes sociales se viralizó un video del cantante Diomedes Díaz promocionando el lanzamiento de su exitoso disco ‘El cóndor herido’, publicado el 19 de mayo de 1989.

Aunque han pasado 34 años desde entonces, el hecho volvió a estar en la retina de los seguidores del folclor vallenato y de la música del ‘Cacique de La Junta’ al divulgarse el clip en el que aparece el artista recostado en una cama escuchando la canción ‘El cóndor herido’ en una grabadora e invitando a su fanaticada a escuchar su nuevo álbum.

Seguidamente, agarra un afiche del álbum y le pide a la gente que cambie la mala imagen que tiene de él y que se queden mejor con sus éxitos en la música vallenata.

“A la vez cambien esa imagen de Diomedes, que es borracho, irresponsable, no, vean, miren, así es que yo me la paso (haciendo música), no bebiendo como dicen y aquí me tienen de nuevo con mucho gusto y amor para todos ustedes, para todo Colombia”, añade.