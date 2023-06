Corría el año 1986 cuando Diomedes Díaz, el ‘Cacique de La Junta’ le concedió una entrevista al periodista Hernán Orjuela en la ciudad de Bogotá, en la que contó detalles de su vida personal, su infancia y los inicios en la música. Para ese entonces, el artista tenía 29 años de edad y celebraba 10 de carrera y ya había grabado los álbumes ‘Tres canciones’, ‘La locura’, ‘Para mi fanaticada’, ‘Brindo con el alma’ y ‘Todo es para ti’, por mencionar algunos.

Diomedes inició hablando de su infancia en el caserío Carrizal, La Guajira y su contacto con la naturaleza, siendo esto fuente de inspiración en sus primeros cantos.

Recordando minutos más tarde una anécdota con el juglar vallenato Emiliano Zuleta Baquero en una fiesta en La Junta.

“Una vez a La Junta llegó el viejo Emiliano Zuleta, padre de la dinastía como son los Hermanos Zuleta y se rumoraba por La Junta de que ese muchachito cantaba y me llevaron a la gallera del señor Luis Manuel Hinojosa y cuando sonó la canción, que era mía, pues yo todavía no había desarrollado la voz, no la tenía educada, vamos a ver que me alcé un poquito más del tono del acordeón y vamos a ver qué ‘perdieron la vaca parida’ porque yo no la di para cantar”, relató.