En redes sociales circula un video de Diomedes Díaz cantándole a su padre Rafael María Díaz la canción ‘Mi muchacho’. En el clip, ‘El Cacique de La Junta’ interpreta esta canción con mucho sentimiento.

(Vea también: Hija de Diomedes Díaz paró en seco a seguidor que criticó fotos que se tomó en la playa)

“Yo aprendí a trabajar desde pelao, por eso estoy acostumbrao siempre a vivir con plata, y con toda la plata que he ganao, cuántos problemas no he solucionao, pero nunca me alcanza para pagarle a mi viejo la crianza que dio con esmero”, cantó el artista.