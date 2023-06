‘Tres canciones’ o ‘La ventana marroncita’, como es conocida popularmente, es una de las obras musicales más recordadas del fallecido cantante de la música vallenata Diomedes Díaz, la cual nació como inspiración de su relación amorosa con su esposa Patricia Acosta.

En una entrevista con el periodista Ernesto McCausland, Diomedes contó la historia detrás de esta canción, que fue grabada con el acordeón de Elberto ‘Debe’ López en el álbum que lleva el mismo nombre en 1976.

“Esta canción se la hice yo a mi esposa Patricia, ‘La ventana marroncita’, una vez que me hicieron un tiro por la misma ventana porque la quería (a Patricia), pero nadie pensaba ni confiaba en Diomedes Díaz”, relató inicialmente el ‘Cacique de La Junta’ en la entrevista.

Al mismo tiempo, mencionó que después de varias discusiones y desplantes, los padres de Patricia Acosta aceptaron su relación, pese a que no era vista con buenos ojos.

“Hoy, la familia de Patricia es muy culta, defensora del porvenir del pueblo, me quieren mucho, pero como ningún padre quiere un mal para sus hijos, no es que sea el Dios chiquito de la casa de ellos, pero al menos me quieren más que antes”, expresó entre risas Diomedes Díaz.