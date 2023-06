Al celebrarse en Colombia y el mundo el Día del Padre, muchos artistas de la música vallenata y celebridades compartieron dedicatorias y momentos vividos junto a sus padres. Uno de ellos fue el cantante Rafael Santos, quien recordó un video de su papá Diomedes Díaz cantándole ‘Mi muchacho’.

(Vea también: “Me llamaba temprano”: Rafael Santos recordó cómo Diomedes Díaz celebraba sus cumpleaños )

En el clip, aparece Diomedes Díaz en un concierto interpretando una estrofa del clásico vallenato a su hijo, quien lo mira fijamente y emocionado lo abraza al escuchar cada una de sus palabras mientras el público los alaba en medio de aplausos.

“Papá, hoy elevo mi oración al cielo para pedirle a Dios que te cobije con su manto sagrado en la gloria, bendecir tu alma y cuanta falta me haces para decirte FELIZ DÍA DEL PADRE, TE AMO PAPÁ. Para mí seguirás siendo el mejor padre del mundo”, escribió Rafael Santos en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Santos Diaz A. (@rafaelsantosdiazoficial)

Cabe destacar que la canción ‘Mi muchacho’ se la compuso Diomedes Díaz a Rafael Santos cuando este era un niño, pidiéndole disculpas de esa manera por reprenderlo luego de que no aceptara que su papá, por sus ocupaciones, no le comprara unos zapatos.

(Lea también: Hijo de Diomedes Díaz sorprendió a su mamá con serenata como las que le daba su papá)

“Estaba bravísimo porque no me conseguían los zapatos, pero yo no podía entender, era un niño y me puse a hacerle berrinche a mi papá y me pegó tres nalgadas, pero bien pegadas”, relató Rafael Santos en una entrevista.

Agregó que eso lo hizo entender el esfuerzo que hacen los padres por el bienestar a sus hijos.