A través de su cuenta de Instagram, el acordeonero Iván Zuleta mostró el video de un grupo de jóvenes interpretando una de sus canciónes.

Se trata de ‘Manguito biche’, la cual grabó junto a Diomedes Díaz y fue uno de sus éxitos en la música vallenata.

(Lea también: Revelan las 5 canciones vallenatas más escuchadas en Spotify; Silvestre Dangond, de primero)

“Para mí no existen dudas de que la introducción de ‘Manguito biche’ es la más sonada, admirada y destacada en los últimos 25 años de música vallenata”, escribió en la publicación para acompañar el video.

Asimismo, comparó la versión original de la canción con la interpretación que hicieron los artistas, especialmente Jesús Ballestas Ariza, el acordeonero. De acuerdo con Zuleta, Ariza hizo una interpretación más compleja.

(Vea también: “Ahora me estoy amando más”: Ana del Castillo habló de su relación con el alcohol)

“Desde que la grabé con Diomedes Díaz y Rodolfo Castilla he escuchado a centenares de jóvenes interpretarla, pero esta me parece muy buena por hacer la entrega que yo hago con los pitos; en esta oportunidad este joven la hace con los bajos y eso no es fácil”.