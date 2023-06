La cantante de música vallenata Ana del Castillo abrió su corazón en una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, donde contó momentos especiales de su vida y habló también de su relación con el alcohol.

Durante la pandemia ocasionada por la COVID-19, ‘La bomba sexy del vallenato’ protagonizó varios espectáculos en su apartamento de Valledupar por durar más de cuatro días de fiesta. Sin embargo, la joven mencionó que esos episodios quedaron atrás, ahora es una mujer centrada y dedicada a su carrera musical.

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta (el licor)”, dijo Ana del Castillo.

Asimismo, confesó que es una mujer sentimental, pese a que muchos piensan que es ruda por su carácter fuerte, revelando que la hacen llorar las canciones de Diomedes Díaz y el cariño de sus seguidores.

“Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas fuerte, yo también me derrumbo, me hace llorar cuando la gente no es leal, la música de Diomedes, la aceptación que he tenido ante la gente, tú tienes que ir a un concierto para que te des cuenta que a mí me besan y me abrazan y a mí eso no me da rabia”, expresó.

Al mismo tiempo, Ana del Castillo criticó a los cantantes que les incomoda de cierto modo las manifestaciones de cariño por parte de sus fans, enfatizando que una vez culmina sus presentaciones siempre trata de compartir con sus seguidores.