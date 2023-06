Luego de revisar la plataforma Spotify, El Pilón pudo comprobar cuáles son las 5 canciones más escuchadas en el mundo del vallenato. Además, cuáles son los artistas más sonados o los preferidos en esta aplicación.

Así las cosas, el cantante que mayor número de reproducciones tiene es Silvestre Dangond, aunque se trata de una mezcla de reguetón grabado junto a Nicky Jam. Se trata de ‘Cásate conmigo’, canción que supera las 148.779.073 reproducciones.

“El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan”.

Después del urumitero, se posicionan Los Inquietos del Vallenato con la canción ‘Nunca niegues que te amo’, que alcanza las 46.837.608 de reproducciones.

“Mírame de frente y dime

¿Qué hice?, que me duele tanto

Mira al cielo y te imaginas que la alegría, que ilumina el día

Se ha congelado, porque no te tengo

Dime, ¿por qué te alejaste?

No comprendo la razón

Tantos momentos felices

Y hoy la tristeza, solo me acompaña en el silencio, en mi habitación”.