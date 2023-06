Durante una entrevista con el influencer ‘Carlos Mario El Tigre’ a través del canal de YouTube The Corner TV, el cantante Peter Manjarrés contó detalles de sus inicios en la música vallenata y la relación con su colega Silvestre Dangond.

‘El papá de los amores’, como es llamado cariñosamente por sus seguidores, relató que cuando debutó en la música lo hizo en una época donde el vallenato tradicional era liderado por Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, entre otros maestros, siendo un reto para él y su agrupación.

“Cuando yo salí estaban los grandes y ahí todos eran unos mampanos, estaba nada más y nada menos que Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Iván Villazón, Beto Zabaleta y Poncho Zuleta. Nadie me volteaba a ver, pero eso me gustaba y en mi generación había respeto, aunque yo peleaba con Silvestre, pero él a mí me respeta”, dijo Peter Manjarrés, recordando también a otros colegas que iniciaron con la ‘Nueva Ola’.

Manjarrés también trajo a colación las disputas que tenía con Silvestre Dangond, referenciando la discusión durante una presentación musical en Ciénaga, Magdalena, y que aún es recordada por los seguidores del vallenato por las diferencias entre ambos artistas. Sin embargo, Peter manifestó que eso quedó en el pasado y actualmente tienen una gran amistad.

“Yo a Silvestre lo respeto, el hombre me llama y me dice: ‘Yo te respeto a ti, yo nada más peleo contigo’, son cosas que me agradan porque me lo dice de corazón y no para lambonear porque mi compadre no le lambonea a nadie”, dijo. Añadió que no pudo asistir al homenaje que le hicieron a su compadre en abril pasado en los Premios Upar Awards porque se encontraba recuperando de una cirugía.

“Le hicieron este año un homenaje y no pude asistir porque estaba recién operado y él me decía que yo tenía que ir porque fui una motivación para él. Cuando empezamos no había Instagram y lo que hacíamos era música. Nosotros hicimos éxitos a pesar de que en ese momento hubo un escándalo en Ciénaga, eso siempre lo hubo en la música vallenata, pero nosotros hicimos música”, finalizó.