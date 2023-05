En el año 2009, los cantantes de vallenato Silvestre Dangond y Peter Manjarrés tuvieron un disgusto cuando se encontraban en una presentación en el municipio de Ciénaga.

Allí, ‘El caballero del vallenato’ cantó la canción ‘La colegiala’ de Silvestre y este se molestó. De forma inmediata, el urumitero se subió a la tarima a cantar su canción y se ofendieron delante del público.

“Respetemos las canciones, respetemos las canciones, respetemos las canciones. Cada quien guerrea con lo suyo, no sea mari…, no sea mari…”, le dijo Silvestre a Peter de manera exaltada.

El artista siguió cantando, sin embargo, Manjarrés lo interrumpió y le dijo: “Los hombres son hombres y yo a usted no lo he ofendido. Respete a los hombres, yo no soy ningún mar…. Yo soy amigo suyo con mucha decencia”.

Aún exaltado, y con un tono de voz alto, el intérprete de ‘Las locuras mías’ expresó: “Peter, seamos sinceros, lo que pasa es que tú quieres ser asolapado e irrespetarme. Respéteme, yo no me le he metido en su rancho”.

Después de este enfrentamiento, los dos artistas han protagonizado varios en redes sociales; no obstante, a la fecha, son grandes amigos y colegas.