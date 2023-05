Durante la segunda semifinal de la UEFA Champions League, que se disputó entre el Manchester City y el Real Madrid y que finalmente dejó victoriosos con un 5-1 a los ingleses, varios madridistas salieron a comentar sobre la derrota y el partido, entre ellos algunos famosos.

Es el caso de Peter Manjarrés que aprovechó el momento y el calor del juego para escribir en su cuenta de Twitter la insatisfacción que sintió.

Pero la conversación y las opiniones divididas terminaron en discusión y hasta en pullas de lado y lado por parte de algunos famosos. Pues a Peter le contestó su comentario la reconocida presentadora y modelo Angélica Camacho, conocida como ‘La Hinchada’, quien de inmediato lo cuestionó.

La tiradera se mantuvo por un momento hasta que el cantante intentó parar la situación con un mensaje en el que de manera sarcástica se disculpó.

Bueno 👏👏 bendiciones mi Anguie. Solo soy un hincha. No vivo del futbol. Ni me considero especialista. Pero amo y disfruto ver el buen fútbol. Bueno los dejo q pena si no te gusto mi twett. Y no me puedo salir de esta red social por respeto al millón 440 mil de seguidores. 👍

— petermanjarres (@PeterManjarres) May 17, 2023