Un discurso del cantante Jean Carlos Centeno dedicado a su colega Peter Manjarrés durante un concierto despertó emociones entre los seguidores de ambos artistas por la amistad sincera que se profesaron.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando Centeno, en medio de una presentación musical, le agradeció al ‘Caballero del vallenato’ un regalo que le hizo en su más reciente gira.

(Lea también: Hijo de Martín Elías le lanzó indirecta a Aída Victoria Merlano: “Para que esperar”)

Además, el intérprete de ‘Un osito dormilón’ describió que su amistad con Peter Manjarrés va más allá de lo musical, por lo que no dudó en decir que los detalles que este le obsequiaba eran de manera desinteresada.

“Son detalles que no buscan protagonismo, no buscan ser más, ser menos, simplemente buscan demostrar lo que el corazón dicta y a veces es mejor dejarse llevar por la razón ante el corazón, que por la conveniencia y ese señor desinteresadamente me lo envía”, expresó Jean Carlos Centeno.