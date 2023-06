¡Reapareció el hijo desconocido de Diomedes Díaz! A través de un video en redes sociales, Ronald Patiño volvió a asegurar que es hijo de ‘El Cacique de La Junta’. En el clip, el joven felicitó a los hombres y de paso, envió un mensaje a quien dice es su papá.

“Feliz Día a todos los hombres, especialmente a mi papá que está en el cielo. De mi papá pa’ acá que vivamos todos los hombres, como decía él. Me he ausentado de las redes sociales porque en realidad no estoy preparado psicológicamente para trabajar como influencer. El talento mío es cantar y componer”, manifestó.