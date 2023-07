Cerca de 180 canciones compuso el ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz, en sus más de 30 años de trayectoria artística, en las que describió sus vivencias desde niño y rindió homenaje al campo, las mujeres, el amor y a su fanaticada, como llamaba a su grupo de seguidores.

En una entrevista en el programa ‘Yo, José Gabriel’, del canal RCN, hecha en el 2005, el cantante, que hace unos días volvió a sonar por cuenta de su última esposa, contó la historia de su primera canción titulada ‘Elida de mi corazón’, aquella que escribió cuando todavía era un niño y vivía con sus padres en la finca Carrizal, en el departamento de La Guajira.

La canción se la compuso a una mujer mayor que él que conoció en las tabernas del pueblo de La Junta, que solía visitar junto a su tío Martín Maestre, la persona que lo impulsó en la música vallenata.

“La primera canción se la hice a una señora mayor que yo, se me dio por enamorarme de una señora mayor que conocí en las cantinas del pueblo. Yo siempre estaba en las fiestas y ella me sacaba a bailar…Yo le llegaba por el ombligo y pensaba que me quería”, dijo Diomedes.