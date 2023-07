En días pasados, se viralizó un video en redes sociales en el que se ve a los cantantes vallenatos ‘El Vallero’ y Kikey Díaz peleando en medio de una presentación musical en una fiesta privada.

La discusión se originó porque los músicos de la agrupación, perteneciente a Kikey, no le siguieron el ‘show ‘a ‘El Vallero’, quien es sobrino de Diomedes Díaz.

“Tavo, yo le dije a usted: ‘Contrátame con el conjunto’. A mí no me gusta compartir. ‘El Vallero’ es una crítica, por eso soy ‘Llegó El Vallero, tan, tan, tan’”, manifestó, y cuando la agrupación intentó hacer la reconocida entrada musical del artista, señaló: “Viste, no hay conjunto, están apagados. ¿Yo les pago $ 1 millón para qué?”, se escucha decir al intérprete vallenato en el video.

La mañana de este viernes 30 de junio, Kikey decidió salir a explicar lo sucedido. El cantante asegura que perdona los malos tratos de los que fue víctima por ‘El Vallero’, porque entiende que este estaba alcoholizado y no estaba en sus 5 sentidos.

“Era una fiesta privada y el dueño contrató a ‘El Vallero’ y me pidió que le prestara los músicos del conjunto. Yo estaba cantando cuando el artista llegó. Pasó un lapso de 2 horas y él se montó a la tarima. Le prestamos muy respetuosa y humildemente a los músicos, no tenemos culpa que no le hayan seguido el enredo de su parodia, porque eso es ensayado, y mis muchachos están acostumbrados a lo que yo hago. ‘Shows’ con seriedad. Partió dos micrófonos, incluido el mío”, sentenció inicialmente.

Y añadió: “Yo sé que él no estaba en su sano juicio, pero igual entiendo que es una premisa humana que comete errores y hay que aprender a perdonar a las personas”.

Sobre este bochornoso espectáculo, el primero en pronunciarse fue ‘Valero’, quien subió un video a sus redes sociales explicando lo acontecido.