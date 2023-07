En el mundo del vallenato se conocen diferentes cantantes que han marcado una época en el género musical. Uno de ellos es Iván Villazón, que con su dinastía ha construido una fanaticada que lo tiene como uno de los grandes del país; sin embargo, a lo largo de su carrera ha tenido alguno que otro escándalo, como el que está afrontando actualmente con su acordeonero que tiene señalamientos de violencia contra su pareja.

Precisamente, en el tema de la relación de Villazón con los acordeoneros, hay varias historias que no se conocían y que tiene que ver con dos músicos que trabajaron con él y con Diomedes Díaz. Con ambos tuvo una fuerte pelea, razón por la que en su momento se separaron.

Al respecto, Iván Villazón contó esa historia en diálogo con el periodista Ali Guerrero, en la que reveló como fueron sus peleas con Franco Argüelles e Iván Zuleta, quienes también fueron acordeoneros de Diomedes Díaz.

“Con Argüelles fue fuerte. Ocurrió en Valledupar y ya estaba deteriorada la relación, Diomedes se lo quería llevar. Nosotros hicimos como 6 o 7 producciones muy exitosas, pero ya estábamos enganchados. Recuerdo que tocamos una canción y cuando terminamos yo le dije ese tono está alto y él me respondió ‘ese es el tono’ y yo no me dejé. Él intentó salir del grupo en un lanzamiento que hicimos al que no fue, Diomedes ya la estaba hablando al oído”, comentó.

Además, recordó cómo fue la pelea que tuvo con Iván Zuleta, acordeonero con el que discutió incluso durante un concierto en Chinú, Córdoba. En esa tarima se terminó la relación y ante los ojos del público.

“A él lo invitaron a una caseta, estaba Diomedes y se subió a versear con él a la tarima. Ambos empezaron a cantar que se iban a intercambiar los acordeoneros y así pasó otras dos veces más, a pesar de que le advertía. Hasta que un día no aguanté más y comencé a buscar otro compañero. Hubo un día en el que empezó a echarme versos en Chinú, yo tenía mis traguitos, no me aguanté y ahí vino la vaina [pelea]. Ese día se acabó todo”, expresó.