Algunos portales vallenatos desempolvaron un video del cantante vallenato fallecido Diomedes Díaz, en el que se ve al artista haciendo una de sus rutinas antes de sus ‘shows’ musicales.

(Vea también: Compositor de varios éxitos de Diomedes Díaz reveló por qué dejó de escribir: “Me desanimé”)

En el clip, ‘El Cacique de La Junta’, a quien hace poco uno de sus hijos se casó, estaba afinando su voz antes de salir al escenario. En esa ocasión, eligió la canción ‘La sombra’ para hacer este ejercicio.

“Me he perdido tantas cosas que me enguayaban al recordarlas, porque son cosas del alma que yo no olvido un momento (bis). Perdí un amor, por ejemplo, y por eso sufro esta pena, que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda”, cantaba Diomedes Díaz.