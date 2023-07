El compositor vallenato Gustavo Gutiérrez, en una entrevista que le hizo el comediante ‘Teadoro’, confesó cuál fue el motivo por el que dejó de componer canciones vallenata. De acuerdo con el artista, ‘le robaron la inspiración’.

(Vea también: Motoladrones atracaron a Joaco Guillén, exmánager de Diomedes Díaz; lo dejaron sin plata)

En la entrevista, ‘El flaco de oro’, quien tuvo que ser hospitalizado cuando padeció el COVID, manifestó que hubo un momento en el que sintió que el vallenato romántico y lírico que estaba acostumbrado a componer estaba perdiendo valor e importancia en la industria.

“Sentí que ese vallenato romántico y lírico ya no gustaba. Yo hice una canción donde decía: ‘Hay soledades que duelen mucho, y hay un silencio para pensar, hoy quiero luces para que alumbre lo que me falta por caminar. Yo solo le pido a la vida que me dé felicidad y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Yo quiero sentir el aprecio de mis amigos, vivir feliz en el Valle y no pido más, porque yo no quiero ser golondrina que errante va, yo no pido más, yo solamente quiero luces que alumbren mi oscuridad’, y eso no sonó en la radio”, expresó.