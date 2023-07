Con una canción que describe la tristeza que ha afrontado en los últimos años por la muerte de varios familiares, Marialex Díaz, hija del ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz, se lanzó como compositora, explotando su vena musical.

En la canción hace alusión a la muerte de su abuelo Rafael María, su padre Diomedes y sus hermanos Martín Elías (cuyos inicios quedaron al descubierto hace poco) y Moisés, pérdidas que no solo los ha tocado a ellos como familia, sino también a todos los amantes de la música vallenata y seguidores de la dinastía Díaz.

(Vea también: ‘Perro sinvergüenza’: el éxito musical que grabó Diomedes Díaz sin conocer al compositor)

Así dice una estrofa de la canción:

“…Rafael María murió y no hubiera aguantado la muerte de Diomedes, Diomedes se murió y no hubiera aguantado la muerte de Martín.

Y Martín se murió y no conoció a las hijas de Moisés,

Moisés se murió, hermano que apenas empezaba a vivir,

Estas son las penas que a los Díaz nos tocó vivir

Y nosotros sin ellos la vida tenemos que seguir,

Valora a tus abuelos, valora a tus padres, a tus hijos,

Valora a tus hermanos porque uno sabe cuándo le toca partir

Y te queda en el alma ese vacío infinito, de cosas que pudiste,

Pero nunca quisiste decir…”