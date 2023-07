En una entrevista para el comediante ‘Teadoro’, el compositor vallenato Franklin Moya contó que Diomedes Díaz le grabó una canción, sin embargo, nunca pudo hablar con él ni conocerlo.

Se trata del vallenato ‘Perro sinverguenza’, éxito musical lanzado en 1994, antes de que el acordeonero Juancho Rois falleciera en un accidente aéreo. A pesar de que El Cacique también componía y se conocieron detalles de su primera canción escrita.

“Isaac León Durán una vez me preguntó porqué Diomedes no me había grabado canciones, y yo le dije que porque no había encontrado una persona que le llevara una canción para que la escuchara. Y él me dijo que se comprometía a hacer eso. Me dijo que se subió con Anibal Galindo, Juancho Rois, Diomedes y otros, en la camioneta, y puso el casete, y Diomedes dijo: ‘Oiga, pero qué vaina tan perfecta. Dígale a ese muchacho que vaya pidiendo fiado en la tienda del Cañahuate, que si yo grabo un álbum con una sola canción será con esa”, relató. Aunque a Diomedes no le gustaban todos los escritores que se le presentaban.

Posteriormente, ‘El Cacique de La Junta’ grabó la canción, pero Franklin nunca pudo hablar con él. “Yo recuerdo que la primera vez que escuché ‘El perro sinvergüenza’ en la radio, Hernando Marín llamó y pidió que le repitieran la canción. Y me sentí orgulloso, sabía que era un éxito”.

“Ay! mi suegra me dijo un día,

Perro sinvergüenza

Porque yo le enamoré

A una de sus muchachitas

Y yo haciendo cacerías

Soporte con paciencia,

Y nunca le contesté

Cuando ella a mi me decía:

Áy! ya llegó el jaraganazo,

Bebedor y mujeriego,

Yo a ese hombre yo no lo quiero,

Porque pa’ ti es un fracaso!“, dice una parte de la canción.

El compositor guajiro contó además que se inspiró en la manera como lo trataba la matrona Ana Tomasa Gámez de Brito, cuando pretendía conquistar a su hija de crianza. De allí surgió la canción.