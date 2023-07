Una revelación sorprendió al mundo de la música vallenata este jueves 13 de julio, la cual involucra al fallecido cantante vallenato Jorge Oñate.

El emisor de esta polémica declaración es el acordeonero Hildemaro Bolaño Jr., reconocido como uno de los mejores digitadores del folclor y heredero de una dinastía que cimentó el juglar Chico Bolaño.

Hildemaro, nieto de Chico, declaró en la página de YouTube del reconocido creador de contenido Carlos Tinoco que el Jilguero de América no le habría pagado por su interpretación del acordeón en el álbum ‘Mi mejor regalo’, lanzado al mercado en 2006.

Bolaño asegura que, en ese trabajo discográfico, cuyo acordeonero oficial fue el entonces joven Cristian Camilo Peña, él interpretó 6 de las 13 canciones que salieron a la luz.

En la entrevista, Bolaño reconoce que esperaba algún tipo de reconocimiento, ya fuera económico o al menos intelectual.

“Lo que yo esperaba era que al menos me dieran crédito, que el público supiera que Hildemaro Bolaño interpretó el acordeón en esas canciones”, señaló Bolaño, quien recuerda que se molestó con el entonces mánager Mario Puerta. “Sobre todo porque era con quien mantenía contacto y él se lo hizo saber a Oñate, pero ellos no dijeron nada”, concluyó.

Bolaño aseguró que tres de las seis canciones interpretadas por él fueron: ‘La coqueta’ (Juancho Polo Valencia), ‘La paloma’ (Adolfo Echavarría) y ‘El plan B’ (Elkin García), todas exitosas.

“En alguna ocasión nos encontramos y Oñate me dijo: ‘No te preocupes, en otro trabajo te voy a volver a invitar’. Prácticamente no le respondí y así quedó. Al final, nunca me volvió a llamar”, señaló Bolaño.