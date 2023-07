Dimayor tuvo que aplazar varios partidos del fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de julio, debido a la petición que hicieron desde el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por eventos de estas instituciones que impedían que prestaran efectivos para los partidos del FPC. Pero el tema es mucho más profundo que una sola fecha y parece que es un capítulo de otros que se vienen.

Así lo dejó entender Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, en entrevista con el programa ‘F90’ de ESPN Colombia. Y es que, es una nueva muestra que desde las administraciones locales, desde el Gobierno Nacional y desde la misma fuerza pública, entienden que el fútbol debería tener personal de logística y seguridad privada para los partidos, dejando que los policías se dediquen a la seguridad de cada ciudad.

Dimayor no quería aplazar partidos de Liga BetPlay II-2023

Aunque los partidos del fin de semana estaban programados y confirmados, Mindefensa y Policía se pronunciaron ante Dimayor para indicar que no podían estar presentes en varios encuentros. Por eso, el presidente del ente máximo del FPC dejó saber que hicieron una petición y no fue atendida:

“Ellos enviaron una carta del Ministerio y la Policía la semana pasada, carta que fue respondida por la Dimayor al otro día, sentando las bases de por qué creíamos inconveniente aplazar esos partidos. Le pedíamos a la Policía hacer un esfuerzo, entendiendo las razones que esgrimieron, que eran ascensos de unos patrulleros. Les explicamos que esas fechas están publicadas y definidas desde el año pasado, desde diciembre”.

Por los anuncios de las autoridades fueron aplazados 3 partidos de Liga BetPlay II-2023, otro del torneo BetPlay II-2023, sumado 1 de Copa BetPlay 2023. Pero los más delicados eran los de primera división y lo dijo Jaramillo: “No podemos llevar a cabo esos encuentros de fútbol, sobre todo Águilas Doradas y Nacional, Cali y Santa Fe, igual Unión Magdalena y América. Son encuentros donde definitivamente la presencia de la Policía es indispensable”.

No es un tema nuevo, desde el estallido social que se dio en el marco de la pandemia del COVID-19, pasando por protestas puntuales de ‘barras bravas’ como la de Atlético Nacional y el conflicto de los directivos ‘verdolagas’ con el alcalde de Medellín; se empezó a hablar de que la Policía tenía otras prioridades y no estaba el fútbol entre sus funciones. Y el presidente de Dimayor recordó lo que indica el Código de Policía y de las instancias que administran las leyes en Colombia:

“Es una discusión reiterada, desde el punto de vista práctico y jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, con el Código de Policía, la Corte Constitucional en sentencia 128 del 2008 decide sobre ese tema particular y la decisión es clara: En los eventos masivos, que haya aglomeraciones, es obligación de la Policía prestar el servicio dentro, fuera y en el sitio donde el evento. No dice fútbol, dice aglomeraciones y un término específico”.

¿Qué responde Dimayor a petición de contratar seguridad privada y liberar a la Policía?

Muchas veces se ha mencionado que, como ocurre en otros países y ligas de más nivel, los clubes o la propia Dimayor contrate empresas especializadas en seguridad para hacer el trabajo de la Policía Nacional. Pero Fernando Jaramillo es contundente al responder: “Existe la obligación para la Policía de prestar este servicio”. Según el directivo, los clubes cumplen con la logística básica, pero no es la misma que se necesitaría para controlar otras situaciones:

“Pero si vemos la realidad de nuestro país, que viene de una historia violenta y que hemos visto episodios de violencia en los estadios, no quisiéramos que una compañía de logística previniendo lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot con los hinchas de Atlético Nacional. Eso es imposible”.

Eso sí, Jaramillo acepta que deben mejorar otros temas para que la labor sea completa: “No estamos preparados desde el punto de vista logístico y de seguridad privada para manejar los eventos de esa manera”. Pero siempre habla de corresponsabilidad:

“Debemos tomar medidas preventivas, tenemos que evitar las medidas represivas, tenemos que seguir trabajando para prevenir antes del partido, durante el partido y hacer el tema de inteligencia: Identificar a la gente que entra a los estadios, identificarla en el estadio, tener cámaras para que se pueda actuar antes y no lamentar una invasión de campo masiva, identificar a los que causan disturbios en los estadios y actuar prontamente”.

Dimayor reitera que el fútbol necesita de la Policía

Terminando el tema, Fernando Jaramillo dijo a los periodistas de ESPN Colombia que no hay seguridad de que esto no se repita, pero reitera su premisa de que la ley indica que el fútbol debe ser cuidado por la Policía: “Espero que sea algo puntual, ellos dijeron que era algo puntual, por el ascenso de los patrulleros. Creo en lo que me dicen y tenemos que seguir trabajando con la Policía, por eso confiamos que es algo coyuntural y puntual… Sin la Policía, en un entorno como el nuestro, no estamos preparados para asumir esa responsabilidad“.