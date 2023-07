El futbolista de 24 años de edad alcanzó la gloria con el Deportivo Cali en diciembre de 2021 cuando se coronó campeón de la Liga Betplay con el equipo que dirigía en aquel entonces Rafael Dudamel.

Luego del título logrado, Jorge Marsiglia encaró al siguiente año una nueva temporada con el cuadro ‘azucarero’, pero inesperadamente su último partido llegó frente al América de Cali, el 17 de abril de 2022.

La razón fue meramente médica, ya que, después de varios chequeos a su corazón, galenos especializados en el tema cardíaco le recomendaron que no siguiera jugando al fútbol, al menos, si no quería correr el riesgo de sufrir una muerte súbita.

“Descubrieron que yo tenía una pared del corazón más grande que la otra; se salía de las medidas normales, pero que no era tan riesgoso porque tenía un parámetro que mide cuánto puede crecer”, reveló el defensor nacido en Sahagún (Córdoba) al diario El País de Cali.

Agregó que los médicos le advirtieron que a pesar de que tal vez no sintiera nada dentro del esfuerzo de la actividad deportiva, su órgano vital podría fallar.

“[…] Me dijeron que pueda que no sienta ningún síntoma, pero que jugando es posible que me dé un paro cardíaco. Entonces era mejor evitar. Hay jugadores que les descubren la miocardiopatía, pero al final de sus carreras. Yo esperaba que conmigo pasara lo mismo, pero ya con un hijo no era conveniente tomar ese riesgo”.

Desde ese diagnóstico, han pasado un año y tres meses y es inevitable que Jorge Marsiglia sienta frustración por la decisión prematura que tuvo que tomar de dejar el fútbol.

“[…] Me alejé de las redes sociales y me fui para mi pueblo un tiempo a estar con mi familia, tratando de asimilar ese cambio en mi vida. Fue un golpe que yo no esperaba, en mi casa tampoco”, expresó.

Reconoció que por momentos la nostalgia llega a su corazón por no poder hacer la actividad que más le gusta en la vida: jugar al fútbol al más alto nivel.

“Poco a poco voy asimilando que el camino es diferente al que tenía planeado. Son cosas de Dios”, concluyó.

En la actualidad, Jorge Marsiglia es entrenador del Deportivo Cali Sub-20, y aunque le agrada la actividad detrás de la raya, confía en un milagro para retornar a las canchas algún día.

