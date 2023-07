El año de Millonarios ha sido de altas y bajas, ya que si bien consiguió el tan anhelado título de liga después de 5 años, quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana pese a liderar casi toda la fase de grupos y en las dos primeras fechas del segundo semestre no ha podido ni ganar ni anotar ningún gol.

Para revertir esta situación, el equipo de Alberto Gamero tiene ahora un nuevo y complicado reto en el que espera que le sirva para retomar el rumbo y volver a conseguir los tres puntos tanto en su estadio como en condición de visitante.

Esta noche, sobre las 7 de la noche, el equipo ‘embajador’ jugará contra el Crystal Palace de Inglaterra en un compromiso amistoso en el que se disputará Nations Cup Series.

Este será un compromiso clave para las dos plantillas, ya que si bien es amistoso, sirve para probar jugadores de cara al resto del torneo para Millonarios y para la temporada que va a comenzar el Crystal Palace.

De hecho, así mismo lo reconoció el técnico del equipo inglés, el histórico entrenador Roy Hodgson, quien se refirió a Millonarios y lo que conoce de esta institución.

“Millonarios es uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, lo nombraría sin pensarlo porque ha sido muy famoso a través de los años”, explicó el técnico de 75 años de edad atendiendo a los medios.

Además, agregó: “Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada”.

Finalmente, explicó que al ser de pretemporada seguramente contará con todos los jugadores que es el fin de estos compromisos. “Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad como Millonarios”, concluyó el inglés.

Cabe aclarar que el conjunto embajador ha jugado en cuatro oportunidades ante ingleses, con una positiva cifra de 3 victorias y un empate: contra el Charlton Athletic, el Tottenham y el Everton.

Quién es Roy Hodgson

Hodgson es un exfutbolista y entrenador inglés de 75 años de edad. Su época más conocida a nivel internacional fue cuando dirigió a la Selección de Inglaterra entre el 2012 y el 2016, pero sin dar los resultados esperados.

No obstante, es entrenador desde la década de los 80, pasando por equipos como el Inter de Milán, Liverpool y Udinese, además de dirigir la selección de su país, la de Suiza y la de Finlandia. En 2007 llegó a dirigir en Inglaterra y desde entonces ha pasado por 5 instituciones.

Qué partidos se le vienen a Millonarios

Las próximas semanas de Millonarios son apretadas, ya que tiene jugadores lesionados y muchos juegos, incluso, fuera del país. Por ejemplo, apenas termine el compromiso contra el Crystal Palace, el equipo volverá a Colombia para preparar el partido con Alianza Petrolera por la tercera fecha de la Liga BetPlay, que será el sábado a las 4:10 de la tarde.

Luego, nuevamente empacará maletas para viajar a España a enfrentar al Real Zaragoza el jueves 3 de agosto a las 12:30 del medio día y otra vez volverá rápido para preparar el partido con Tolima que está programado para el fin de semana del 6 de agosto.