Millonarios se presentó en Estados Unidos con una nómina mixta, en la que solo destacaban titulares como Álvaro Montero, Elvis Perlaza, Jorge Arias, Larry Vásquez, David Mackálister Silva y Jader Valencia.

El partido amistoso comenzó sin muchas emociones en el SeatGeek Stadium de Chicago, Illinois. El 0-0 en el marcador durante los primeros 45 minutos era producto de un juego incluso algo monótono.

Pero en el complemento tanto Alberto Gamero como el histórico Roy Hodgson introdujeron cambios que animaron las cosas.

El primero en hacerlas efectivas en el tanteador fue el Crystal Palace, que terminó la pasada temporada en la mitad de la tabla de la difícil Liga Premier inglesa. Jake O’Brien anotó el 1-0 de cabeza en un tiro de esquina, viniendo de atrás y sorprendiendo a la defensa albiazul.

