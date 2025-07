Remco Evenepoel es uno de los mejores ciclistas del mundo actualmente, pues más allá de su nivel y retiro del Tour de Francia 2025, el belga ya ha sabido ser campeón mundial y doble campeón olímpico, por lo que una salida del Quick Step era inminente.

De hecho, durante 2024 se habló mucho de que su próximo equipo sería el Ineos, ya que lleva varios años sin figurar y aunque Egan Bernal ha respondido, necesita de otra ficha fuerte para competirle al Visma y el UAE.

Sin embargo, todo daría un giro importante porque a pocos días de terminar el Tour de Francia ya filtraron cuál sería el nuevo equipo del deportista de 25 años.

Según compartió el periodista Ciro Scognamiglio, de La Gazzetta Dello Sport, ya habría un acuerdo confirmado para que Remco Evenepoel llegue al Red Bull Bora Hansgrohe a partir de 2026 hasta, por lo menos, 2028.

Sources told @Gazzetta_it that last monday an agreement between Remco Evenepoel and Red Bull-Bora-Hansgrohe has been found. The multiple year deal (at least till 2028), starting from 2026, can be considered done @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) July 25, 2025