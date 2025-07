Este jueves 31 de julio, el periodista deportivo Antonio Casale anunció públicamente su salida de RCN Radio, medio en el que trabajó durante los últimos años como uno de los líderes del programa deportivo ‘En la Jugada’.

La noticia se dio a conocer en plena emisión en vivo, cuando el comunicador decidió despedirse de sus oyentes con un mensaje cargado de honestidad y agradecimiento.

Durante el cierre del programa, Casale expresó que esa sería su última intervención en la emisora, confirmando que la decisión de su salida fue tomada por la compañía.

“La compañía ha decidido que no voy a continuar prestando mis servicios en este lugar. Pensamos diferente, pero no por eso tengo que dejar de ser agradecido con una empresa que me permitió hacer lo que más me gusta: radio”, dijo en directo, dejando ver una mezcla de nostalgia y profesionalismo en su despedida.