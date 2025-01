Los hinchas de Millonarios están furiosos con los directivos, ya que en este mercado de transferencias no se ha presentado ningún tipo de movimiento, los refuerzos no llegan y la única esperanza que quedaba, Falcao, ya no jugará más en el club.

Así lo dio a conocer el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio, pues después de varios días de negociación, de idas y venidas y búsqueda de patrocinadores, al final no se alcanzaron los números y por eso el ‘Tigre’ no volverá a Bogotá.

Qué faltó para que Falcao renovara con Millonarios

Ahora, luego de conocerse esta triste noticia, el periodista Antonio Casale adelantó qué fue lo que causó la no renovación del delantero, siendo el famoso impuesto al patrimonio el detonante de esta decisión.

En un trino en sus redes sociales, Casale aseguró que pese a que se había llegado a un acuerdo en salario y tiempo de contrato, al final no se recaudó el dinero suficiente para pagar el impuesto y por eso se acabaron las negociaciones, ya que el jugador no iba a pagar por quedarse.

La cosa es así: @falcao y @MillosFCoficial habían llegado a un acuerdo contractual (el delantero iba a ganar menos dinero). Faltaba conseguir lo de los impuestos. El entorno @falcao consiguió una pequeña parte. El restante no se pudo. Lo que no puede hacer el jugador es pagar por… — Antonio Casale (@CasaleSports) January 21, 2025

Además, César Augusto Londoño aseguró que Falcao no ha confirmado que se quiere retirar, pues ahora mirará qué alternativas tiene para determinar si sigue por un año más o definitivamente deja de jugar a sus 39 años.

Gracias Falcao le dice Millonarios, gracias Millonarios le dice Falcao, un sueño que termina después de 6 meses que fueron importantes.

No se dieron las cosas y ahora @FALCAO mirará otras alternativas en su futuro deportivo y @MillosFCoficial enfocará la mira en otros jugadores — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 21, 2025

Lo cierto es que esta es una noticia que tiene muy preocupados y tristes a los aficionados, ya que va a comenzar el torneo y hasta ahora el equipo no cuenta con ningún refuerzo para 2025.

