En cuestión de 15 días, el balón estará rodando de nuevo en el inicio del primer semestre de la Liga BetPlay 2025, razón por la que los equipos ya están entrenando para llegar en el mejor estado de forma posible y que en junio puedan levantar el trofeo.

De hecho, en Bogotá hay mucha ilusión porque los dos principales equipos, Millonarios y Santa Fe, llegan con un proyecto que promete buenos resultados, pues el ‘Cardenal’ seguirá con Pablo Peirano como su líder, mientras que el ‘Embajador’ comenzará un nuevo proceso de la mano de David González.

Ahora, pese a esa ilusión que hay, se presentó un inconveniente y es que, al menos por ahora, estos clubes no tienen definido donde jugar, ya que el acuerdo con el Campín está complicado y por eso mismo no se han podido sacar los planes de abonos.

Qué pasa en el estadio El Campín para 2025

Tal como reveló el periodista Sebastián Heredia, de Antena 2, el problema es que como ahora el estadio no lo administra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), sino Sencia (la empresa encargada de la remodelación del estadio) las condiciones han cambiado bastante.

“Hay un tema complejo y grave para Millonarios y es que no puede vender abonos, porque a hoy Santa Fe y Millonarios tienen el estadio de Techo para jugar. El Campín no está para estos equipos para jugar todavía porque no han arreglado con Sencia“, comenzó explicando el periodista.

Y agregó: “Básicamente Sencia, dentro de la inversión que está haciendo, quiere recuperarla comercialmente, entonces le dice a los que quieren hacer eventos en el estadio que la publicidad las comercializa Sencia, la boletería y la logística también, cosa que a ninguno de los dos equipos les sirve porque Millonarios tiene su propia tiquetera, Santa Fe tiene su propia logística y porque las vayas las comercializa cada uno porque es una plata que le entra al equipo”.

Que porquería lo que nos hizo @ClaudiaLopez y @CarlosFGalan con esa pinche empresa @SenciaBogota que solo le deseamos que sus conciertos sean pocos y se quiebren si nos quitan el fútbol en Bogotá donde siempre hemos jugado.

Ahora, igual hay que agregar que pese a que esas son las condiciones de Sencia, seguramente con el paso de los días va a tener que aflojar porque al final para que el estadio sea viable, necesita sí o sí del fútbol y de los equipos de la capital, ya que con los conciertos solamente no va a ser rentable.

Sin embargo, lo cierto es que por esa razón es que ni Millonarios ni Santa Fe han podido sacar su plan de abonos, además teniendo en cuenta que poco a poco se van a ir cerrando localidades para hacer las adecuaciones pertinentes.

Cuándo debutan Millonarios y Santa Fe en 2025

Así las cosas, este es un tema que debe solucionarse en los próximos días, recordando que el campeonato comienza el próximo 24 de enero con la primera fecha de la Liga BetPlay.

Los partidos de los equipos más tradicionales de Bogotá son:

Unión Magdalena vs. Millonarios: viernes 24 de enero a las 8:10 de la noche.

viernes 24 de enero a las 8:10 de la noche. Santa Fe vs. Pereira: domingo 26 de enero a las 3:00 de la tarde.

