Los primeros días del año para Millonarios y sus hinchas no han sido sencillos, ya que todos los equipos están reforzándose para afrontar el campeonato de la mejor manera con nombres muy importantes, pero el club ‘Embajador’ no se ha movido mucho y el único nombre que había sonado prefirió irse para Estados Unidos.

(Ver también: Por qué Millonarios no ha fichado ningún jugador, pese a que ya comenzó la pretemporada)

De hecho, los únicos movimientos han sido la contratación de David González y su cuerpo técnico y la renovación de David Mackalister Silva, pero no se ha presentado ningún fichaje y por eso los hinchas están molestos.

Es más, la idea era que esa situación mejorara con el anuncio de la renovación de Radamel Falcao García, la cual estaba, en teoría, sencilla, pero ahora todo está enredado y conforme pasan los días el panorama se oscurece cada vez más.

Lee También

Y es que la situación no es fácil porque pese a que ambas partes tienen la voluntad de avanzar en la renovación para que el delantero siga vistiendo la camiseta de Millonarios, la plata para el impuesto del patrimonio no se ha conseguido y esa es la traba que hay actualmente.

Es más, según comentó Antonio Casale, periodista que sigue de cerca la actualidad del equipo azul de Bogotá, se están buscando marcas que ayuden a pagar ese valor, pero hasta ahora no se han conseguido muchas que ayuden a cumplir con el objetivo.

Por otro lado, Casale aseguró que si no se logra la anhelada renovación con Millonarios, Falcao podría tomar la decisión de retirarse del fútbol de forma definitiva, ya que él “no quiere mover más a su familia”.

La cosa de @FALCAO va así. Los términos del contrato están pactados con @MillosFCoficial por un año. Falta conseguir el dinero de los impuestos y las partes están buscando marcas que lo hagan posible. No está fácil. Si no se da lo de Millos el tigre no quiere mover más a su…

— Antonio Casale (@CasaleSports) January 11, 2025