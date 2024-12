Este lunes 30 de diciembre, en vísperas del Año Nuevo, Millonarios dio a conocer que renovó a David Mackalister Silva, capitán e ídolo del equipo capitalino.

Con 38 años de edad, ‘Macka’ extendió su contrato por un año y medio más, pues firmó hasta junio de 2026, tal y como comunicó el cuadro ‘Embajador’.

“Millonarios FC informa que David M. Silva extendió su contrato con el equipo por año y medio y firmó hasta junio de 2026”, precisaron desde Millonarios.

Y añadieron: “David Mackalister Silva nació en Bogotá el 13 de diciembre de 1986. Es el alma, el corazón y el capitán de un equipo que ha encontrado en él a su líder indiscutible. Su historia, tejida con el hilo azul y blanco, es un relato de pasión, entrega y un amor incondicional por el club“.

✍️ Millonarios FC informa que David Mackalister Silva ha renovado su vínculo con la institución. ▶️ Consulta toda la información en https://t.co/iOsHd4T7ye #MackaRenovado Ⓜ️✨ @davidms06 pic.twitter.com/LDK0ULKQzi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 30, 2024

Con el anuncio, Millonarios puso fin a una serie de especulaciones que había con respecto a Mackalister Silva, pues no había claridad con su renovación y se hablaba del retiro de la actividad profesional.

En redes sociales hubo reacciones positivas y negativas con la noticias, pues si bien la mayoría de hinchas consideran ídolo a Mackalister Silva, otros creen que ya cumplió el ciclo en el azul.

“Mucho tiempo, pero entiendo, creo ya es el fin de su linda carrera”; “Por vivir de agradecimientos es que no tenemos títulos, el man es bueno pero ya no más”; “Macka nos ha dado alegrías, sin duda, y eso sería suficiente para renovarlo, pero me parece que su ciclo tendría que haber terminado”; “Vamos capitán. Quiero verte levantando la 17 y 18”, se lee en redes sociales.

