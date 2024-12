Se trata de Andrés ‘Manga’ Escobar, quien se encuentra en Colombia después de vivir una última experiencia en el fútbol del exterior, exactamente en Argentina, cuando estuvo los primeros seis meses al servicio del club Nueva Chicago.

En diálogo con Gol Caracol, el delantero aseguró que el fútbol se ha ido dañando con el paso de los años, recordando que le han pedido dinero para volverlo a dejar jugar, es decir, para contratarlo.

“Lo hacen, sí lo hacen. Es de manera muy sutil que lo hacen. Dicen por ejemplo, ‘puede dar tantos millones de pesos y lo ponemos en tal equipo’. Pero yo soy muy capo para estar pagando. Ni porque fuera malísimo. Eso daña el fútbol. Lo peor del caso es que hay quien sí paga y juega”, dijo.

De hecho, la crítica de ‘Manga’ Escobar fue más allá al mencionar que poco ve los partidos del FPC, puesto que ya no hay jugadores que lo motiven a disfrutar de los encuentros, como sí pasaba en su época vistiendo la camiseta del Cali, Nacional, Millonarios, entre otros.

“Lo que pasa es que cuando yo salí a jugar, mucha gente prendía el televisor por verme a mí, esto lo digo con mucho respeto, sin soberbia y sin nada de eso. Hoy que yo diga voy a prender el televisor para ver a tal jugador o al otro; no. De pronto cuando veo, por ejemplo lo hago con Racing porque va a jugar ‘Juanfer’ Quintero, quien es de esos jugadores que cuando toma el balón sabe que algo va a pasar”, precisó.

¿Qué pasó con ‘Manga’ Escobar y dónde juega actualmente?

La carrera deportiva de Andrés ‘Manga’ Escobar ha dado muchas vueltas, pues, además de destacar en el fútbol colombiano con las camisetas de Cali, Nacional, Millonarios, Tolima y Cúcuta recorrió varias partes del mundo en busca de consolidarse.

El extremo de 33 años de edad pasó por Dinamo de Kiev (Ucrania), Evian (Francia), Dallas (EE. UU.), Vasco da Gama (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Liepaja (Letonia), Centro Sportivo Alagoano (Brasil) y Leiknir (Islandia).

De hecho, en el último equipo en el que estuvo en Europa, el Leiknir, ‘Manga’ protagonizó un escándalo por abuso que lo llevó a ser condenado.

Actualmente, el jugador está sin equipo, pero con la ilusión de volver a jugar fútbol profesional. Señaló que vive de las inversiones que hizo a lo largo de su carrera.

“Cada vez se hace más complicado jugar. Me gustaría seguir jugando; pero si no se puede, ya está; yo sigo con mi vida”, indicó en Gol Caracol.

Y agregó: “No es que me falten al respeto por lo que me ofrezcan, sino de la manera en que lo hacen. Se refugian en todo lo que uno pasó para ofrecerte: dicen, venga hay 5 millones, y yo de una les digo, no hermano, muchísimas gracias por la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y yo ya no soy la misma persona que antes, entonces obviamente son intereses y se refugian en eso para ofrecer poco”.

