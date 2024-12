Este sábado 21 de diciembre se celebró el Día del fútbol envigadeño, por lo que se organizó un partido en el que varios de los jugadores que salieron del Envigado FC se reencontraron y le brindaron un espectáculo a varios aficionados que asistieron al Polideportivo Sur.

En el juego hicieron presencia figuras como Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, Matheus Uribe, Jhon Córdoba, Néider Morantes, Duván Vergara, Fredy Guarín, entre otros. Precisamente, este último habló con la periodista Sheyla García sobre cómo avanza su vida actualmente, luego de lo que fue la larga batalla que dio para dejar el alcohol.

“Son un montón de emociones… acá se empezó a construir una carrera y vuelvo a recordar historias, anécdotas y el corazón se mueve […]. Nunca hay que dejar de soñar y el sueño se construye un día a la vez”, dijo inicialmente Guarín sobre lo que sintió al volver a pisar un terreno de juego.

Acá, las palabras de Fredy Guarín:

"Estando bien puedo volver a cumplir muchos sueños, estando bien puedo volver a jugar y ojalá se presente la oportunidad algún día": Fredy Guarín, sobre su posibilidad de volver al fútbol profesional.

En medio de la entrevista, García le preguntó si habría oportunidad de regresar al fútbol profesional a sus 38 años y la respuesta del boyacense alegró.

—Hace 6 meses había muchos pensamientos en ese momento. Hoy en día están muchos más claros, con una idea mucho más formada y siempre pensando en estar bien. Si yo estoy bien, puedo hacer muchas cosas y puedo cumplir muchos sueños— contestó Fredy Guarín.

—¿Pero va a volver? ¿Quiere? — insistió Sheyla García.

—Estando bien, puede ser. Ojalá se presente esa oportunidad un día— agregó el exjugador de la Selección Colombia.

¿Cómo avanza la recuperación de Fredy Guarín?

Hace unos meses el país se estremeció al conocer la lucha contra el alcohol que estaba afrontando el boyacense. Después de una exitosa carrera como futbolista, el exjugador del Inter de Milán cayó en esa adicción que afectó su vida personal y profesional, llevándolo a tomar decisiones que lamentó profundamente.

Sin embargo, a inicios de diciembre compartió en sus redes sociales que ya llevaba ocho meses de sobriedad, logro del que se enorgulleció enormemente por todo lo que tuvo que pasar.

Ver esta publicación en Instagram

Actualmente, se encuentra trabajando en su recuperación y en proyectos que buscan ayudar a otros a enfrentar sus propias adicciones. Eso sí, todo lo está llevando a cabo en compañía de su familia y, sobre todo, sus hijos.

¿Cómo empezó el problema de Fredy Guarín?

En una entrevista con el programa ‘Los Informantes’, el exjugador narró que su vida de excesos comenzó en Italia, cuando jugaba para el Inter de Milán.

“Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, contó en ese momento.

Pero lo grave realmente comenzó durante su estadía en China, ya que allí se dejó llevar aún más por el alcohol.

“Desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, agregó en su relato al programa mencionado.

El fondo lo tocó en Brasil, más exactamente cuando jugó para el Vasco Da Gama en 2019. Allí perdió a su familia y se separó por segunda vez.

“Me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado. Me podía tomar 70 cervezas en un día”, recordó en esa oportunidad.

