Fredy Guarín disputó su último partido profesional como jugador de Millonarios, que celebró un triunfo recientemente. Lo cierto es que la realidad del boyacense ahora es diferente y una mujer juega una faceta clave.

Fredy Guarín, que recibió una oferta para volver al fútbol profesional, sigue su proceso de rehabilitación y aprovechó para compartir una publicación sobre la actual realidad que vive ahora.

“Dios me lo prometió y me lo cumplió. Es real, mi gente, Dios y el programa sí funcionan. Aquí vamos a cumplirle al Rey para su Gloria”, escribió en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a una mujer clave en este camino.

El mensaje y la imagen, publicados el miércoles 17 de octubre de 2024, se sumaron a una serie de mensajes en los que dejó en evidencia su optimismo, aunque ahora sorprendió al revelar el nombre de la mencionada profesional de la salud: Lily Esperanza Rodríguez.

Guarín, que ha compartido su cambio físico al dejar las adicciones, tiene una historia en común con la desde la niñez del exfutbolista nacido el 30 de junio de 1986 en Puerto Boyacá (Boyacá).

Lily Esperanza Rodríguez, mujer allegada a Fredy Guarín, está dedicada a los servicios de rehabilitación en adicciones y, en ese sentido, ha sido un respaldo para el boyacense y su giro radical.

Rodríguez sorprendió también con un mensaje desde Caminando Hacia La Luz, fundación en la que Guarín hace su rehabilitación, para enviarle desde su cuenta personal de Instagram una voz de apoyo.

“Fredy tenía 11 años cuando lo conocí, un niño que no quería nada más que jugar fútbol y lo logró. Hoy, 30 años después, Dios y la vida nos une con un solo propósito: sanarnos (mental y físicamente) y llevar el mensaje de la salud mental por el mundo. Gracias mi ‘Guaro’, tu esencia, determinación y amor por los tuyos te llevará a lugares donde no has imaginado”, afirmó.