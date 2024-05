Fredy Guarín, mundialista con la Selección Colombia en 2014 y otrora capitán del Inter de Milán, habló por primera vez con la prensa sobre su adicción al alcohol, la cual afectó su cierre de carrera en Millonarios y acabó con su familia.

La entrevista que concedió el exfutbolista fue en revista Semana y allí contó el “infierno” que vivió por culpa del trago, reconociendo que dicho vicio le hizo perder a sus padres, parejas e hijos.

“La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol. Cometí muchos errores, tomé malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, a mi círculo social y familiares, porque el alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que se vio”, dijo en primer lugar el oriundo de Puerto Boyacá.

Y agregó: “Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación”.

El exmediocampista confesó que siempre fue un alcohólico social, pero que su punto de quiebre fue cuando regresó a Colombia para quemar su últimos cartuchos, al tocar fondo con la adicción.

“Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, precisó.

Fredy Guarín habló de la relación que tiene con sus hijos

En la conversación con el medio citado, Guarín habló del vínculo que tiene con sus tres hijos (Daniel, Danna y Jacobo), el cual es distante, producto de su problema con el alcohol.

El exjugador indicó que está trabajando en recuperarlos y que entiende algunas decisiones que tomaron sus exparejas, Andreína Fiallo y Sara Uribe , debido a su comportamiento.

“Con mis hijos estamos en ese proceso. Estoy en el proceso de recuperar a mis tres hijos. Respeto mucho también las decisiones que de alguna u otra forma tomaron”, indicó.

Lee También

Justamente, sobre Fiallo y Uribe, madres de sus hijos, el exfutbolista comentó que también las perdió por culpa de la adicción al alcohol, recordando, sobre todo, lo bonito que fue su primer hogar.

“Perdí mi matrimonio, perdí mi hogar y a mi familia. Estamos hablando de Andreína Fiallo. Todo por el alcohol, porque mientras consumía, tomaba malas decisiones. Me duele mucho haber perdido ese hogar porque lo construí desde el inicio, de la nada“, dijo.

Y sobre Uribe, agregó: “Con Sara me di otra oportunidad en la vida, un nuevo hogar y no funcionaron las cosas. Ella me enseñó muchas cosas y la respeto mucho, valoro todo lo que ella hizo para poder construir un hogar bonito y sano”.

Finalmente, Guarín comentó que “se tuvo que internar” para comenzar con la desintoxicación y que dicho proceso lo acompaña con deporte, manejo espiritual y aferrado a Dios.

