“He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que el lo cuide (…) Tengo muchos proyectos en mi vida que dejé a un lado por ser mamá. Dejé la televisión, el modelaje, me engordé, perdí mi libertad, y bueno, pues yo quería contarles esto porque llegó una oportunidad muy bonita a mi vida y me les enamoré (…) y yo también tengo que dedicarle tiempo a mi nueva pareja porque la única relación estable que venía cultivando hace años era con Jacobo”, dijo Sara Uribe en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Con esta declaraciones se prendieron todas las alarmas, y eso era lo que Sara Uribe – presentadora, modelo y empresaria– quería: llamar la atención para reflexionar sobre este tipo de conductas tan naturalizadas en los padres, pero que se juzgan con tanta severidad en las madres.

Como la parte del video en el que explica que este tipo de conductas son muy naturalizadas por los hombres estaba al final, mucha gente no la vio y pensó que en realidad ella entregaría la custodia de su hijo al padre del mismo, el exfutbolista Freddy Guarín.

En los comentarios se leen mensajes como:

“Eres una mamacita pero los hijos son primero pero prefieres otras cosas que tú mismo hijo, estás mal mi amor”, o “que decisión más fea primero los hijos que lo demás”.

Como también otros de personas que reiteran que el mensaje debe escucharse hasta el final para entenderlo.

El mensaje de fondo

“Si lo hace una mujer es súper raro, pero si lo hace un hombre es “tan normal” (…) pero saben que, señores, inviertan entonces los papeles”, dijo Uribe en su video.

Y concluyó con un mensaje para las mujeres que viven o han vivido este tipo de situaciones.

“Bravo mujeres, si hemos podido con esto, podemos con todo, podemos con nuestros hijos y con más, y ahí sí no serán las malas madres, no señoras, aquí nos vamos a convertir triplepoderosas, porque nosotras podemos con absolutamente todo”.

Para algunos, el mensaje es una pulla a su expareja Freddy Guarín, el padre de su hijo Jacobo, nacido en 2017, pues Uribe y Guarín terminaron su relación desde el 2020.

Pero más allá de Guarín, es un mensaje que le cae a hombres que han asumido este tipo de comportamientos frente a sus hijos y a muchas madres que han tenido que asumir solas la crianza y el cuidado de los mismos.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en Colombia hay más de 5 millones de hogares liderados únicamente por madres y hay más de 12 millones de madres solteras.

