La modelo y ex Protagonista de Novela Sara Uribe decidió hablar de este difícil episodio de su vida a través de su cuenta de Instagram en la que expresó: “A veces dejar ir amigos es más duro que dejar ir a un amor”.

(Vea también: Médico encargado de rehabilitación de la mamá de Sara Uribe dio detalles: “Tuvo 60 pastas”)

La expareja del exfutbolista Fredy Guarín quiso hacerlo de forma más permanente mediante la publicación de un ‘reel’. En este video, expresa su frustración hacia una de sus mejores amigas, describiendo el daño que le causó.

Sin embargo, no revelo específicamente la identidad de la mujer y qué ocurrió entre ellas para que su relación terminara tan mal.

“Te mentiría si te digo que tu adiós no me dolió, pero te quiero así, de lejos”, contó

“Jamás me imaginé que esto estaba pasando. También pensé que nos estábamos construyendo juntas. Pero, ¿sabes qué? Un día dejaste de construirme y me destruiste”, dijo Uribe.

“Cuando yo me di cuenta de esto, empaqué mi maleta y decidí nunca más regresar. Y hoy a ti te digo, elige a una amiga, elige a una hermana, elige sanidad en tu vida porque hay personas que llegan solo a escampar”, contó Uribe.

“Mis pocos amigos podrán decir: ‘Ay, es que a esa Sara no le duele nada, es que Sara es una insensible’ Pero no, yo sí siento y en este espacio les cuento que a veces es muy duro tener que dejar a alguien que no me hace bien. Decirle adiós a alguien que considerabas importante en tu vida siempre va a generar una grieta en tu corazón”, contó la presentadora paisa.

Después agregó: “Sabías mis secretos, mis dolores y mis sueños, tocaste la llaga y lo hiciste perfectamente y sin compasión. Dormimos en la misma cama eso sí, con sueños diferentes, pero siempre pensando que estaba ayudándote a edificar tus sueños”.

Uribe finalizó con eta reflexión: “Compártele este mensaje a esa persona que está con “tusa” por su amiga y recuérdale que la vida siempre nos pone a todos en donde debemos estar”.

