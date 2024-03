Mediante un ‘live’ en Instagram, Fredy Guarín interactuó con sus miles de seguidores y allí se refirió a algunas versiones sobre su vida personal, en este caso, los vicios.

(Vea también: Fredy Guarín hizo transmisión suplicando por su pareja: “Por favor; se los pido”)

El exfutbolista de Inter de Milán, Shanghái Shenhua, Porto, Selección Colombia, entre otros, aseguró que es falso que consume drogas psicoactivas, pues señaló que en sus 37 años nunca ha pasado ese límite.

“Nunca, se los juro por mis tres hijos, que nunca he metido nada por la nariz… La gente piensa que el ‘Guaro’ es un alcohólico y periquero y no, por ahí no es la vaina”, dijo.

No obstante, Guarín aceptó antes sus fanáticos que le gusta el alcohol, haciendo énfasis en que su familia lo sabe.

“Me gusta el chorro… Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino. Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida”, precisó.

Fredy Guarín pidió contactar a su pareja Pauleth Pastrana

Durante el en vivo en Instagram, el nacido en Puerto Boyacá dejó entrever algunos problemas con su pareja, Pauleth Pastrana, quien, según él, no le contesta el teléfono.

De hecho, el exmediocampista de Millonarios les pidió a las personas que estaban viendo la transmisión que contactaran a “su mujer” lo más pronto posible.

“Por favor, llamen a Pauleth, llamen a mi señora… Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta”, precisó el ‘Guaro’.

Y añadió: “Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.